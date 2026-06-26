В Британии заверили, что их поддержка Украины сохранится и при новом правительстве

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми заявил, что внешняя политика страны, в частности поддержка Украины и восстановление связей с ЕС, не изменится после отставки Кира Стармера и прихода нового премьера.

Его заявление приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

В контексте вероятного прихода к власти Энди Бернема Лемми подчеркнул, что "о смене курса во внешней политике даже речи не идет".

"Мы неизменно поддерживали Украину при всех сменяющих друг друга правительствах, и так будет и впредь. И мы абсолютно четко дали понять: мы заново налаживаем связи с мировым сообществом, проводим перезагрузку отношений с Европой – все это будет продолжаться", – подчеркнул он.

Лемми также сказал, что рассчитывает на сохранение "динамики" в отношении украинского вопроса на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля, после редкого момента трансатлантического единства по Украине на саммите G7, состоявшемся на прошлой неделе во Франции.

Совместное заявление по Украине, одобренное всеми лидерами G7, включая президента США Дональда Трампа, вселило в Европу надежду, что Вашингтон может усилить свою поддержку Киева и давление на Москву.

"Думаю, в НАТО в ближайшие недели мы увидим, что Соединённые Штаты отмечают: европейцы увеличивают свои обязательства по обороне и расходы на безопасность по всему континенту", – заявил Лемми.

Он также пообещал и в дальнейшем вводить санкции против российской экономики, "жестко давя на… грязные российские деньги, которые финансируют эту войну", и заявил, что сейчас "настал момент, когда необходимо поддержать Украину в борьбе".

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подшло к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнётся только в июле, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Во вторник стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер провёл тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.

Стармер также заявил, что хочет добиться того, чтобы любые сбои при передаче власти правительству Энди Бернема были "сведены к абсолютному минимуму".