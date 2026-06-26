Естонія надає додаткові 125 тисяч євро на підтримку енергетики України

Естонія вносить додаткові 125 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, завдяки чому загальний обсяг допомоги від країни становить 2,75 млн євро.

Про це повідомило естонське Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

У відомстві наголосили на важливості зміцнювати захист енергетичних об’єктів і підвищувати стійкість системи енергопостачання на тлі ударів РФ.

"Естонія незмінно підтримує енергетичний сектор України, надавши понад 3 млн євро у вигляді пожертв, обладнання та технічної допомоги, щоб допомогти підтримувати роботу критично важливих систем", – додали в естонському МЗС.

Як відомо, уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму майже 1,5 мільярда крон (близько 140 мільйонів євро) на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.

Повідомляли також, що на четвертому засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у польському Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму 375 млн євро на допомогу українському енергетичному сектору.

У квітні партнери України анонсували нові внески до Фонду підтримки енергетики на суму приблизно 100 млн євро.