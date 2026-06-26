Эстония выделяет дополнительные 125 тысяч евро на поддержку энергетики Украины

Эстония вносит дополнительные 125 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины, благодаря чему общий объем помощи от страны составляет 2,75 млн евро.

Об этом сообщило эстонское Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули важность укрепления защиты энергетических объектов и повышения устойчивости системы энергоснабжения на фоне ударов РФ.

"Эстония неизменно поддерживает энергетический сектор Украины, предоставив более 3 млн евро в виде пожертвований, оборудования и технической помощи, чтобы помочь поддерживать работу критически важных систем", – добавили в эстонском МИД.

Как известно, правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму почти 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов евро) на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.

Сообщалось также, что на четвертом заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ в польском Гданьске партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 млн евро в помощь украинскому энергетическому сектору.

В апреле партнеры Украины объявили о новых взносах в Фонд поддержки энергетики на сумму примерно 100 млн евро.