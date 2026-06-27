Науседа: якщо Україна та Польща бажають допомоги у владнанні конфлікту, я готовий

На тлі дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею президент Литви Гітанас Науседа заявив, що погодиться виступити посередником у його врегулюванні, якщо ці країни висловлять таке бажання.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LNK Žinias, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Перш за все, вони самі повинні висловити таке бажання. Я також зазначив у своєму щорічному звіті, що готовий зробити все, щоб не розірвалися зв’язки між двома близькими нам країнами – Польщею та Україною", – сказав Науседа.

Він зазначив, що в суботу вирушить на північ Польщі, до літньої резиденції президента Польщі Кароля Навроцького, де матиме нагоду обговорити це питання в неформальній обстановці.

"Ми обговоримо це питання, яке для мене є дуже важливим", – сказав Науседа.

За його словами, наразі обидві сторони заявляють про бажання вирішити дипломатичний конфлікт без посередників, власними силами.

"Я почув цю заяву від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що потрібен посередник, якщо буде висловлено таке прохання, я, безумовно, готовий це зробити", – зазначив литовський лідер.

Під час візиту до Польщі у вихідні Науседа заявив, що хоче почути більше від самого Навроцького про передісторію цього конфлікту та про те, що можна зробити для нормалізації ситуації.

За словами президента, на конференції з питань відбудови України, що відбулася цього тижня в Гданську, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко чітко дала зрозуміти, що прагне залагодити цей конфлікт.

"Минуле важливе, але особливо важливе сьогодення, коли агресія проти України триває", – зазначає Науседа.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю сказав, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею та хоче застосувати всі дипломатичні інструменти для врегулювання суперечки.