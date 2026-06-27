Науседа: если Украина и Польша желают помощи в урегулировании конфликта, я готов

На фоне дипломатического конфликта между Украиной и Польшей президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что согласится выступить посредником в его урегулировании, если эти страны выразят такое желание.

Об этом он сказал в интервью телеканалу LNK Žinias, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Прежде всего, они сами должны выразить такое желание. Я также отметил в своем ежегодном отчете, что готов сделать все, чтобы не разорвались связи между двумя близкими нам странами – Польшей и Украиной", – сказал Науседа.

Он отметил, что в субботу отправится на север Польши, в летнюю резиденцию президента Польши Кароля Навроцкого, где у него будет возможность обсудить этот вопрос в неформальной обстановке.

"Мы обсудим этот вопрос, который для меня очень важен", – сказал Науседа.

По его словам, в настоящее время обе стороны заявляют о желании урегулировать дипломатический конфликт без посредников, собственными силами.

"Я услышал это заявление от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если обе стороны придут к выводу, что нужен посредник, если будет высказана такая просьба, я, безусловно, готов это сделать", – отметил литовский лидер.

Во время визита в Польшу в выходные Науседа заявил, что хочет услышать больше от самого Навроцкого о предыстории этого конфликта и о том, что можно сделать для нормализации ситуации.

По словам президента, на конференции по вопросам восстановления Украины, состоявшейся на этой неделе в Гданьске, премьер-министр Украины Юлия Свириденко четко дала понять, что стремится урегулировать этот конфликт.

"Прошлое важно, но особенно важно настоящее, когда агрессия против Украины продолжается", – отмечает Науседа.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу заявил, что Украина готова к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей и намерена задействовать все дипломатические инструменты для урегулирования спора.