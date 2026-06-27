Венс після ударів по Ірану: на насильство буде удар у відповідь

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "на насильство буде відповідь насильством" після ударів США по іранських об’єктах зберігання ракет і дронів.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Американські військові завдали удару по Ірану у відповідь на удар іранського безпілотника по вантажному судні в Ормузькій протоці, при цьому кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні умов перемир’я, про яке домовилися минулого тижня.

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми дотрималися її. Якщо у них є розбіжності щодо того, як виконується ця угода, вони можуть просто зателефонувати. Але на насильство буде відповідь насильством", – написав Венс.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся минулого тижня у Швейцарії.

23 червня в Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном. Документ закликає Трампа відкликати американські сили, що ведуть бойові дії проти Тегерана, якщо тільки він не отримає відкритий дозвіл на продовження війни з боку Конгресу, або не буде оголошено війну.