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Венс после ударов по Ирану: на насилие последует ответный удар

Новости — Суббота, 27 июня 2026, 09:21 — Иванна Костина

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что "на насилие последует ответное насилие" после ударов США по иранским объектам хранения ракет и дронов.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Американские военные нанесли удар по Ирану в ответ на удар иранского беспилотника по грузовому судну в Ормузском проливе, при этом каждая из сторон обвиняет другую в нарушении условий перемирия, о котором договорились на прошлой неделе.

"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдали. Если у них есть разногласия относительно того, как выполняется это соглашение, они могут просто позвонить. Но на насилие последует ответное насилие", – написал Венс.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии.

23 июня в Конгрессе США впервые прошло голосование в обеих палатах по символической резолюции с призывом к президенту Дональду Трампу остановить войну с Ираном. Документ призывает Трампа отозвать американские войска, ведущие боевые действия против Тегерана, если только он не получит открытого разрешения на продолжение войны со стороны Конгресса или не будет объявлена война.

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