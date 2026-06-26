Трамп звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Іран атакував судна в Ормузькій протоці, чим порушив домовленості щодо припинення вогню.

Про це Трамп написав у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами президента США, Іран запустив щонайменше чотири безпілотники проти суден, що перетинали Ормузьку протоку. Сполучені Штати збили три дрони, а один влучив у верхню палубу одного з кораблів.

"Судно зазнало пошкоджень, але змогло продовжити свій шлях. Ми збили ще три безпілотники", – заявив американський президент.

Трамп наголосив, що ці дії Ірану є "безглуздим порушенням" угоди про припинення вогню.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся минулого тижня у Швейцарії.

23 червня в Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном. Документ закликає Трампа відкликати американські сили, що ведуть бойові дії проти Тегерана, якщо тільки він не отримає відкритий дозвіл на продовження війни з боку Конгресу, або не буде оголошено війну.

Повідомляли, що Білий дім офіційно запросив 87,6 мільярда доларів у Конгресу, переважно для поповнення запасів Пентагону після війни США проти Ірану.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.