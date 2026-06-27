Трамп показав дизайн паспорта США зі своїм портретом

Президент США Дональд Трамп представив новий дизайн спеціального ювілейного паспорта США зі своїм зображенням, який буде випущений обмеженим тиражем на честь 250-річчя США.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп прикріпив до свого допису зразок сторінки паспорта, на якій зображено його фігуру, що височіє над столом "Резолют", на тлі – текст оригіналу Декларації незалежності, а внизу – його підпис.

На протилежній сторінці – зображення картини Джона Трамбулла "Декларація незалежності".

"Новий паспорт США, на якому написано: „Ласкаво просимо, але поводьтеся добре!"", – написав Трамп.

Телеканал CNN звернув увагу, що це зображення відрізняється від тих, що були оприлюднені Державним департаментом раніше цього року, на яких було зображено президента в іншому вигляді.

Про новий проїзний документ обмеженого тиражу вперше було оголошено у квітні в рамках святкування 250-річчя країни.

Його позиціонували як "паспорт США обмеженого тиражу, випущений на честь історичної події – 250-річчя Америки", з "оригінальними ілюстраціями та покращеними зображеннями на передній, задній обкладинках та внутрішніх сторінках".

У розмові з CNN тоді один із посадовців зазначив, що цей паспорт "стане стандартним паспортом, який видаватиме Вашингтонське паспортне агентство, коли він з’явиться у наявності" для тих, хто поновлює паспорт особисто в цьому відділенні.

"При оформленні онлайн або в інших відділеннях буде збережено чинний дизайн паспорта", – додав посадовець.

Наразі на внутрішній стороні передньої обкладинки американських паспортів зображено картину Персі Морана, на якій зображено Френсіса Скотта Кі вранці після обстрілу форту МакГенрі – битви, що надихнула Кі на написання тексту, який згодом став національним гімном США.

На внутрішній стороні передньої обкладинки також надруковано рядки з гімну.

Нагадаємо, у березні Федеральна комісія проголосувала за затвердження 24-каратної ювілейної золотої монети із зображенням Трампа на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

Торік Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям.