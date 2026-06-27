Трамп показал дизайн паспорта США со своим портретом

Президент США Дональд Трамп представил новый дизайн специального юбилейного паспорта США со своим изображением, который будет выпущен ограниченным тиражом в честь 250-летия США.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп прикрепил к своему посту образец страницы паспорта, на которой изображена его фигура, возвышающаяся над столом "Резолют", на фоне – текст оригинала Декларации независимости, а внизу – его подпись.

На противоположной странице – изображение картины Джона Трамбулла "Декларация независимости".

"Новый паспорт США, на котором написано: „Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!"", – написал Трамп.

Телеканал CNN обратил внимание, что это изображение отличается от тех, которые были обнародованы Государственным департаментом ранее в этом году, на которых был изображён президент в другом виде.

О новом проездном документе ограниченного тиража впервые было объявлено в апреле в рамках празднования 250-летия страны.

Его позиционировали как "паспорт США ограниченного тиража, выпущенный в честь исторического события – 250-летия Америки", с "оригинальными иллюстрациями и улучшенными изображениями на передней, задней обложках и внутренних страницах".

В беседе с CNN тогда один из чиновников отметил, что этот паспорт "станет стандартным паспортом, который будет выдавать Вашингтонское паспортное агентство, когда он появится в наличии" для тех, кто продлевает паспорт лично в этом отделении.

"При оформлении онлайн или в других отделениях будет сохранен действующий дизайн паспорта", – добавил чиновник.

В настоящее время на внутренней стороне передней обложки американских паспортов изображена картина Перси Морана, на которой запечатлен Фрэнсис Скотт Ки утром после обстрела форта МакГенри – битвы, вдохновившей Ки на написание текста, который впоследствии стал национальным гимном США.

На внутренней стороне передней обложки также напечатаны строки из гимна.

Напомним, в марте Федеральная комиссия проголосовала за утверждение 24-каратной юбилейной золотой монеты с изображением Трампа в честь 250-летия Соединенных Штатов.

В прошлом году Трамп представил для богатых иностранцев"золотую карту" со своим изображением.