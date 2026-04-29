Трамп розмістить свій портрет на американських паспортах

Найближчим часом у деяких паспортах США з’явиться зображення президента Дональда Трампа, що стане черговим порушенням традицій на тлі активних спроб чинного глави Білого дому залишити свій слід у державних інституціях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Агентство зазначає, що у світі практично немає прецедентів розміщення фотографій чинних лідерів у паспортах, і Трамп стане першим чинним президентом США, зображення якого з'явиться у документах американців.

Державний департамент заявив, що випустить паспорт обмеженого тиражу на честь 250-річчя Декларації незалежності США, яке відзначається цього року.

Держдеп опублікував у соціальних мережах зразок паспорта, на якому зображений суворий Трамп, накладений на текст Декларації від 4 липня 1776 року. Під зображенням знаходиться підпис Трампа, виконаний золотом.

На другому паспорті обмеженого тиражу зображена історична картина з батьками-засновниками США.

"Оскільки в липні Сполучені Штати відзначають 250-річчя Америки, Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США на честь цієї історичної події", – заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Інший співробітник відомства, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що отримати паспорт із зображенням Трампа можна буде лише при особистому відвідуванні офісу у Вашингтоні "доти, доки вони будуть у наявності".

За словами цього співробітника, паспорти видаватимуться без додаткової плати.

Наразі незрозуміло, чи зможуть заявники відмовитися від зображення Трампа.

Крім того, як зазначено, більшість американців, які звертаються за паспортами, роблять це через місцеві поштові відділення, які не надаватимуть цю спеціальну версію.

У нинішніх паспортах США зображені різні сцени з історії країни, такі як висадка на Місяць, а також історичні місця, включаючи Статую Свободи.

Нагадаємо, у березні Федеральна комісія проголосувала за затвердження 24-каратної ювілейної золотої монети із зображенням Трампа на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

Торік Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям.