У США схвалили золоту пам'ятну монету з зображенням Трампа

Федеральна комісія, до складу якої входять виключно члени, призначені главою Білого дому Дональдом Трампом, у четвер проголосувала за затвердження 24-каратної ювілейної золотої монети із зображенням президента на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Комісія з образотворчого мистецтва затвердила дизайн золотої монети із зображенням президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті, з датами "1776" на одній стороні та "2026" – на іншій.

У четвер у своїй заяві скарбник США Брендон Біч назвав її "прекрасною ювілейною золотою монетою".

"Напередодні нашого 250-річного ювілею ми з великим задоволенням готуємо монети, що уособлюють незламний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного зображення для лицьового боку таких монет, ніж портрет чинного президента Дональда Дж. Трампа", – сказав Біч.

Золота монета все ще потребує офіційного схвалення Міністерства фінансів, яке враховує позиції як Комісії з образотворчого мистецтва, так і Громадського консультативного комітету з карбування монет (CCAC), федерального органу з більш широким складом членів.

Минулого місяця ЗМІ повідомляли про опір членів комітету щодо золотої монети.

У четвер Біч заявив, що Монетний двір США надав комітету "багато розумних можливостей для розгляду запропонованих дизайнів, але Громадський консультативний комітет з карбування монет категорично відмовився".

"Відповідно, встановлений законом обов’язок Монетного двору звернутися до CCAC за переглядом виконано", – сказав Біч, додавши, що роль комітету полягає "лише в наданні рекомендацій" міністру фінансів Скотту Бессенту, який "має виключне право на остаточний вибір дизайну".

