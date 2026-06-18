Президент Фінляндії не вірить, що РФ готує напад на НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння, зокрема з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінський президент сказав в інтерв’ю шведському виданню Hufvudstadsbladet.

Його коментар стосувався, зокрема заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність п’яту статтю НАТО найближчим часом.

"Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, – підкреслив Стубб.

Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні.

За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше три-чотири місяці.

При цьому Стубб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія.

Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи.

Водночас Стубб наголошує, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії.

Тим часом головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.