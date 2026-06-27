Сикорский считает, что РФ может готовить спецоперацию, чтобы напасть на НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав считает, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский заявил в интервью CBS News.

Польский министр не исключает, что подобную операцию Россия может подготовить в ближайшие два года.

"Я не исключаю, что россияне могут организовать какую-то операцию под чужим флагом на территории России, чтобы получить повод для удара по одной из стран НАТО", – сказал Сикорский.

В этом контексте он подчеркнул, что международное сообщество должно дать понять кремлевскому правителю Владимиру Путину, что "мы знаем, что он затеял, что нас не обманешь и что это будет абсолютно неприемлемо, и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО".

Недавно латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб отвергает опасения, в частности со стороны Швеции, относительно того, что Россия в ближайшее время хочет проверить статью 5 НАТО и совершить нападение на одну из стран-членов Альянса.

Между тем главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг считает, что Германия должна подготовиться к российскому нападению к 2029 году или даже раньше.