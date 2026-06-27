В Германии на фоне сильной жары призвали отказаться от поездок на поездах

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании в связи с жарой в выходные дни не рекомендуют совершать несрочные поездки по междугородним и региональным маршрутам.

Об этом сообщает n-tv, пишет "Европейская правда".

В своём заявлении Deutsche Bahn отмечает, что в эти выходные транспортная инфраструктура Германии сильно страдает от рекордной жары.

Железнодорожный транспорт также испытывает трудности из-за экстремальных температур, добавили в компании.

Немецкая метеорологическая служба предупреждает о грозах и ливнях.

"Совместно с другими железнодорожными компаниями и отраслевыми организациями, такими как Федеральный союз пригородного железнодорожного транспорта (BSN), Deutsche Bahn рекомендует: пожалуйста, сегодня и завтра избегайте всех поездок, которые не являются крайне необходимыми, как на междугородних, так и на региональных маршрутах", – говорится в заявлении.

В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которая когда-либо измерялась в Германии.

Также стало известно, что в Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд для июня за всю историю наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9 °C.

А 23–24 июня стали рекордно жаркими днями для страны за всю историю наблюдений. С вечера 25 июня жара начала спадать в самых западных районах страны, но для более чем 60 департаментов по-прежнему действует "красный" уровень опасности.