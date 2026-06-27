Німеччина другий день поспіль б'є рекорди спеки

Згідно з попередніми даними Німецької метеорологічної служби (DWD), другий день поспіль у Німеччині зафіксовано новий температурний рекорд.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

На метеостанції Мекерн-Древіц у федеральній землі Саксонії-Ангальт температура сягнула 41,5 градуса.

Це вже другий день поспіль, коли встановлюється новий температурний рекорд: вчора було побито рекорд спеки 2019 року, коли на метеостанції в Саарбрюкені-Бурбаху було зафіксовано 41,3 градуса.

Не виключено, що протягом дня будуть зафіксовані ще вищі температури. Однак ці дані є попередніми: як повідомили в DWD, зокрема під час встановлення нових температурних рекордів показання метеостанцій піддаються повторній перевірці на місці.

Тому остаточне підтвердження встановлення нового температурного рекорду, ймовірно, надійде лише після вихідних.

У суботу в багатьох регіонах Німеччини було зафіксовано температуру близько 40 градусів. У місті Кіцінген у Нижній Франконії, як і в п’ятницю, знову зафіксовано 40,8 градусів – це найвища температура, яку коли-небудь вимірювали в Баварії.

Окрім сильного теплового навантаження, у Баварії через тривалу посуху й надалі зберігається висока, а в деяких місцях навіть дуже висока небезпека лісових пожеж.

На тлі аномальної спеки німецький залізничний концерн Deutsche Bahn та інші залізничні компанії не рекомендують здійснювати нетермінові поїздки на міжміських та регіональних маршрутах.

А в Берліні поліція вдалася до використання водометів, щоб допомогти людям охолодитися в умовах сильної спеки.