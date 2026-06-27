Германия второй день подряд бьет рекорды жары

Согласно предварительным данным Немецкой метеорологической службы (DWD), второй день подряд в Германии зафиксирован новый температурный рекорд.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

На метеостанции Мекерн-Древиц в федеральной земле Саксония-Анхальт температура достигла 41,5 градуса.

Это уже второй день подряд, когда устанавливается новый температурный рекорд: вчера был побит рекорд жары 2019 года, когда на метеостанции в Саарбрюккене-Бурбахе было зафиксировано 41,3 градуса.

Не исключено, что в течение дня будут зафиксированы еще более высокие температуры. Однако эти данные являются предварительными: как сообщили в DWD, в частности при установлении новых температурных рекордов показания метеостанций подвергаются повторной проверке на месте.

Поэтому окончательное подтверждение установления нового температурного рекорда, вероятно, поступит только после выходных.

В субботу во многих регионах Германии была зафиксирована температура около 40 градусов. В городе Кицинген в Нижней Франконии, как и в пятницу, снова зафиксировано 40,8 градусов – это самая высокая температура, которую когда-либо измеряли в Баварии.

Помимо сильной тепловой нагрузки, в Баварии из-за продолжительной засухи по-прежнему сохраняется высокая, а в некоторых местах даже очень высокая опасность лесных пожаров.

На фоне аномальной жары немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендуют совершать несрочные поездки на междугородних и региональных маршрутах.

А в Берлине полиция прибегла к использованию водометов, чтобы помочь людям охладиться в условиях сильной жары.