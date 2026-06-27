Axios: Трамп допустив відмову від "духу Анкориджа"

Президент США Дональд Трамп в ході саміту G7 у Франції минулого тижня дав зрозуміти, що може відмовитись від так званого "розуміння Анкориджа" – терміну, яким Кремль позначав своє переконання, що США підтримують передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове заморожування лінії фронту.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

Американський лідер, який в ході саміту мав зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і перед цим розмовляв із господарем Кремля Владіміром Путіним, зауважив, що Україна зараз "непогано справляється" у війні, пише портал.

Посадовці, які були присутні на саміті, розповіли, що Трамп висловив розчарування щодо Путіна і навіть дав зрозуміти, що може відмовитися від "розуміння Анкориджа", згідно з яким США нібито погоджуються з вимогою Росії передати їй під контроль весь український Донбас у рамках будь-якої мирної угоди.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить у цьому напрямку", – зазначив у розмові з Axios один із посадовців.

Як відомо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков та глава МЗС РФ Сергєй Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа" – концепту, яким Москва позначала свої сподівання на капітуляцію України.

Російські високопосадовці заявили, що США відмовилися від зобов'язань, узятих під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у серпні минулого року.

Крім того, Лавров нещодавно говорив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника у врегулюванні російсько-української війни.

Після цього держсекретар Марко Рубіо заявив, що під час саміту між Трампом і Путіним минулого року не було жодних угод стосовно України.

Формулювання "дух Анкориджа" (або "розуміння Анкориджа") тривалий час слугувало для російської дипломатії та пропаганди ключовим інструментом тиску.

Цим терміном Кремль позначав своє переконання, що Трамп підтримує головну вимогу РФ – передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове заморожування лінії фронту.

Хоча США ніколи офіційно не підтверджували існування таких домовленостей, Росія активно експлуатувала це формулювання для створення ілюзії згоди Вашингтона.