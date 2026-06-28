Сибига провел прощальную встречу с временной поверенной США, которая уходит с должности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял временного поверенного в делах США в Украине Джули Дэвис по случаю завершения ее дипломатической миссии в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

В субботу 27 июня Сибига принял Джули Дэвис, которая покидает пост временного поверенного США в Украине.

"Во время встречи собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью и мирные усилия. Андрей Сибига отметил важность активной роли и лидерства Соединенных Штатов в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира", – рассказали в сообщении.

Отмечается, что Сибига поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие политического диалога и эффективное взаимодействие. Он отметил важность недавней встречи президентов Украины и США во время саммита G7, отмечая, что она "подтвердила общее стремление Украины и США к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и координации усилий для достижения мира".

Также он поздравил США с 250-летием независимости, которое вскоре будет отмечать страна.

"Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и длительный мир для Украины", – отметил Андрей Сибига.

Сообщалось, что Дэвис покидает пост из-за разногласий в позициях с администрацией Трампа.

Предшественница Дэвис, бывшая посол США Бриджит Бринк, ушла с должности в апреле 2025 года. Впоследствии она прямо заявила, что решила покинуть пост из-за внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

Она также подтвердила, что скандальный спор Зеленского и Трампа в Овальном кабинете – одна из причин ее отставки.