Експосол Брінк розповіла, що скандальна зустріч Зеленського і Трампа – одна з причин її відставки

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що скандальна зустріч лідерів України і США 28 лютого стала однією з причин її рішення про відставку.

Про це вона написала у своєму X, коментуючи очікувану зустріч Трампа із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"Остання зустріч Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті була катастрофою – та однією з причин, чому я пішла з посади посла США в Україні. Ми маємо підтримувати демократії і протистояти диктаторам. Саме це робить Америку сильною", – зазначила Брінк.

The last Trump-Zelenskyy Oval Office meeting was a disaster – and one of the reasons I resigned as U.S. Ambassador to Ukraine.



We need to stand with democracies, and against dictators. This is what makes America strong. pic.twitter.com/FTiEm2nddE – Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) August 18, 2025

Щодо зустрічі 18 серпня вона зазначила, що найкращим її результатом була би "домовленість, що ми об’єднаємося з європейськими партнерами для гарантування безпеки України".

"Це означає – наполягати на негайному припиненні вогню, посилити санкції для перешкоджання воєнній машині Путіна, а також конфіскувати російські активи і на ці кошти купувати (для України – Ред.) американську зброю, що було би виграшем для американської промисловості і працівників", - зазначила експосол.

Вона також наголосила, що Путін розуміє лише силу, і зупинити Росію вийде лише тоді, коли у Москві побачать, що продовження війни остаточно розвалить російську економіку.

"Всі карти – у наших руках… А ще Путін ніколи не дотримується угод. Він каже одне, потім робить інше (...)", – зазначила Брінк.

Експосол також нагадала про "угоду про мінерали" та зауважила, що кожне просування Росії на українській території – це втрачений потенціал для американського бізнесу в Україні, і бізнес не зайде туди, доки не буде відчувати, що це безпечна інвестиція.

Нагадаємо, Бріджит Брінк залишила посаду посла у квітні. Згодом вона прямо заявила, що вирішила залишити посаду через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Після відставки Брінк вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.