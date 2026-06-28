У Барселоні українізували написання назви "Київ" на одній з найвідоміших церков

В іспанській Барселоні після закликів місцевої громади українців змінили транслітерацію назви Київ у написі на вітражі всесвітньо відомого храму Саґрада Фамілія.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

На вітражі Саґрада Фамілія (Sagrada Familia) у Барселоні – однієї з найвизначніших сакральних споруд у світі – похідне від російської вимови написання "Kiev" замінили на "Kíiv".

Новий вітраж встановили ще на початку червня до Дня Києва. Задля цього старий вітраж повністю демонтували, а приблизно за шість тижнів виготовили новий.

Зміни ініціювала голова барселонської організації українського громадянського суспільства, також її підтримали голова парламенту Каталонії та команда базиліки; долучилось і генконсульство України у Барселоні.

"Міністерство закордонних справ України системно працює над виправленням російських транслітерацій на коректні українські в різних містах світу та на географічних картах, а також підтримує такі ініціативи від української спільноти та друзів України", – зазначають в МЗС.

Нагадаємо, близько 7 років тому низка відомих західних ЗМІ змінили написання Kiev на Kyiv; також на написання Kyiv перейшла Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

В лютому 2024 року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про перехід на українську транскрипцію написання Києва – Kyjiw замість Kiew.