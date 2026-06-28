В Барселоне украинизировали написание названия "Киев" на одной из самых известных церквей

В испанской Барселоне после призывов местной общины украинцев изменили транслитерацию названия Киев в надписи на витраже всемирно известного храма Саграда Фамилия.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

На витраже Саграда Фамилия (Sagrada Familia) в Барселоне – одного из самых выдающихся сакральных сооружений в мире – производное от русского произношения написания "Kiev" заменили на "Kíiv".

Новый витраж установили еще в начале июня ко Дню Киева. Для этого старый витраж полностью демонтировали, а примерно за шесть недель изготовили новый.

Изменения инициировала глава барселонской организации украинской общины, также ее поддержали глава парламента Каталонии и команда базилики; присоединилось и генконсульство Украины в Барселоне.

"Министерство иностранных дел Украины системно работает над исправлением российских транслитераций на корректные украинские в разных городах мира и на географических картах, а также поддерживает такие инициативы от украинского сообщества и друзей Украины", – отмечают в МИД.

Напомним, около 7 лет назад ряд известных западных СМИ изменили написание Kiev на Kyiv; также на написание Kyiv перешла Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

В феврале 2024 года Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева – Kyjiw вместо Kiew.