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Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv

Вівторок, 19 листопада 2019, 08:49

Американське видання The New York Times почало вживати правильну транслітерацію назви української столиці Kyiv замість Kiev.

Про це повідомило посольство України у США, пише "Європейська правда".

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", — зазначило посольство на своїй сторінці у Facebook.

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Посольство нагадало, що влітку за його зверненням Рада США з географічних назв вирішила замінити офіційну назву столиці України у міжнародній базі.

Після цього низка всесвітньо відомих американських видань приєдналась до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву, серед них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Кореспондент The New York Times в Москві Ендрю Кремер у своєму Twitter прокоментував, що "ця зміна означає відмову від російської транслітерації назви міста, яка використовувалася в англійській мові протягом багатьох десятиліть".

13 листопада видання опублікувало коментар професора Колумбійського університету Юрія Шевчука, який пояснював, як правильно вживати англійською слово Київ. За його словами, коментар закінчувався так: "Немає жодної іншої причини казати й писати Kiev, крім старої інерції колоніалізму".

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