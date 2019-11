Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv

Американське видання The New York Times почало вживати правильну транслітерацію назви української столиці Kyiv замість Kiev.

Про це повідомило посольство України у США, пише "Європейська правда".

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", — зазначило посольство на своїй сторінці у Facebook.

Посольство нагадало, що влітку за його зверненням Рада США з географічних назв вирішила замінити офіційну назву столиці України у міжнародній базі.

Після цього низка всесвітньо відомих американських видань приєдналась до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву, серед них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Кореспондент The New York Times в Москві Ендрю Кремер у своєму Twitter прокоментував, що "ця зміна означає відмову від російської транслітерації назви міста, яка використовувалася в англійській мові протягом багатьох десятиліть".

The New York Times has switched to Kyiv, instead of Kiev, as the spelling for the Ukrainian capital. The change discontinues a Russian transliteration of the city's name, though one that had been in wide use in English for many decades.