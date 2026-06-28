Росія порадила своїм громадянам не їхати у Молдову через загрозу "знущань"

В МЗС Росії закликали російських громадян уникати поїздок до Молдови – через нібито загрозу принижень та безпідставних перевірок.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала пресслужба МЗС РФ.

Міністерство закордонних справ Росії порадило росіянам утриматися від поїздок до Молдови, стверджуючи, що їм загрожують принизливі перевірки та умисні перешкоджання під час в’їзду до Молдови або транзиту через аеропорт Кишинева.

У відомстві заявили, що Молдова у рамках "антиросійського курсу за підтримки західних кураторів" нібито посилює дискримінаційні заходи проти російських громадян.

"Доходить до прямого знущання над власниками російських паспортів, які прибувають до аеропорту Кишинева. Щодо них застосовують принизливі огляди, допити і перевірки. Нерідко є випадки багатогодинного очікування у транзитній зоні без елементарних побутових умов, доступу до води і продуктів.

Додають, що співробітники молдовських служб вимагають у росіян надати їхні мобільні телефони для перевірки інформації на них, після чого росіянам можуть "невмотивовано" відмовити у в’їзді.

"Застосовується практика штучного затримання процедур огляду, через що пасажири спізнюються на свої рейси", – заявили в МЗС РФ, нарікаючи також, що до громадян, які потрапили у проблеми, не пускають консульських співробітників російського посольства.

"У зв’язку з цим МЗС Росії вкотре наполегливо рекомендує російським громадянам утриматися від поїздок у Республіку Молдова", – підсумували у заяві.

Відповідне повідомлення з’явилось невдовзі після того, як Росія звинуватила Молдову у "блокуванні дипломатичної пошти" – через нібито затримання в аеропорту Кишинева кур’єрів, які везли листи для посольства, та викликала посла Молдови.

У Міністерстві закордонних справ Молдови відкинули звинувачення.