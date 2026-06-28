Россия посоветовала своим гражданам не ехать в Молдову из-за угрозы "издевательств"
В МИД России призвали российских граждан избегать поездок в Молдову – из-за якобы угрозы унижений и безосновательных проверок.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ.
Министерство иностранных дел России посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Молдову, утверждая, что им грозят унизительные проверки и умышленные препятствия при въезде в Молдову или транзите через аэропорт Кишинева.
В ведомстве заявили, что Молдова в рамках "антироссийского курса при поддержке западных кураторов" якобы усиливает дискриминационные меры против российских граждан.
"Доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинёва обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания", – пишут в предупреждении..
Добавляют, что сотрудники молдавских служб требуют у россиян предоставить их мобильные телефоны для проверки информации на них, после чего россиянам могут "немотивированно" отказать во въезде.
"При вылете из Кишинёва зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы", – заявили в МИД РФ, сетуя также, что к попавшим в проблемы гражданам не пускают консульских сотрудников российского посольства.
"В связи с этим МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Республику Молдова", – подытожили в заявлении.
Соответствующее сообщение появилось вскоре после того, как Россия обвинила Молдову в "блокировании дипломатической почты" – из-за якобы задержания в аэропорту Кишинева курьеров, которые везли письма для посольства, и вызвала посла Молдовы.
В Министерстве иностранных дел Молдовы отвергли обвинения.