Россия посоветовала своим гражданам не ехать в Молдову из-за угрозы "издевательств"

В МИД России призвали российских граждан избегать поездок в Молдову – из-за якобы угрозы унижений и безосновательных проверок.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ.

Министерство иностранных дел России посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Молдову, утверждая, что им грозят унизительные проверки и умышленные препятствия при въезде в Молдову или транзите через аэропорт Кишинева.

В ведомстве заявили, что Молдова в рамках "антироссийского курса при поддержке западных кураторов" якобы усиливает дискриминационные меры против российских граждан.

"Доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинёва обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания", – пишут в предупреждении..

Добавляют, что сотрудники молдавских служб требуют у россиян предоставить их мобильные телефоны для проверки информации на них, после чего россиянам могут "немотивированно" отказать во въезде.

"При вылете из Кишинёва зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы", – заявили в МИД РФ, сетуя также, что к попавшим в проблемы гражданам не пускают консульских сотрудников российского посольства.

"В связи с этим МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Республику Молдова", – подытожили в заявлении.

Соответствующее сообщение появилось вскоре после того, как Россия обвинила Молдову в "блокировании дипломатической почты" – из-за якобы задержания в аэропорту Кишинева курьеров, которые везли письма для посольства, и вызвала посла Молдовы.

В Министерстве иностранных дел Молдовы отвергли обвинения.