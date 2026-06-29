У Франції частково поклали відповідальність на США за екстремальну спеку

У Франції посадовиця з мерії Парижа заявила, що вважає США частково відповідальними за рекордну спеку, яка охопила європейський континент.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує "Європейська правда".

Ці коментарі пролунали в рамках різкої критики на адресу американських туристів, іммігрантів та експатів, які критикували Францію за відсутність кондиціонерів по всій країні.

Протягом останнього тижня трансатлантична дискусія в інтернеті також набирала обертів: деякі американці – багато з яких мешкають у пустельних та тропічних регіонах на півдні США – глузували з французів та жителів Західної Європи за те, що ті не можуть витримати температур, до яких вони звикли щороку.

"Шановні американські журналісти та "інфлюенсери" у соцмережах: вже кілька днів поспіль деякі з вас критикують і висміюють Париж за те, що в місті не в кожній кімнаті є кондиціонер... О Боже, це ж просто неймовірно!" – написала у соцмережах Одрі Пульвар, заступниця мера Парижа з питань міжнародних відносин.

У цьому контексті Пульвар заявила, що вважає США частково відповідальними за екстремальну спеку в Європі.

"Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо. Ваші міста, 90% яких оснащені кондиціонерами, теж мають до цього певне відношення", – підкреслила посадовиця.

Перелічивши екологічні ініціативи Парижа, Пульвар завершила свої дописи критикою США за те, що вона назвала зневагою цієї країни до планети.

"Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою", – резюмувала вона.

На відміну від США, де кондиціонери є звичним явищем, у Франції лише кожна четверта сім’я має кондиціонер. Історично французи скептично ставилися до кондиціонерів: опитування Ipsos, опубліковане на початку цього місяця, показало, що 78% французів вважають, що це шкідливо для довкілля, а кожен шостий респондент заявив, що волів би страждати заради планети.

Однак рекордні температури минулого тижня показали, що ставлення змінилося: у магазинах по всій країні розкупили портативні кондиціонери, а на відео зафіксовано, як покупці вишиковуються в довгі черги й виривають з піддонів пристрої, які щойно вивантажили з вантажівок.

Варто зазначити, що нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт применшив вплив спекотної хвилі в Європі на тлі того, як ЄС попередив про небезпеку для життя, пов’язану з рекордно високими температурами.

Як повідомлялося, 23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.