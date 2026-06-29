Во Франции частично возложили ответственность на США за экстремальную жару

Во Франции чиновница из мэрии Парижа заявила, что считает США частично ответственными за рекордную жару, охватившую европейский континент.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует "Европейская правда".

Эти комментарии прозвучали в рамках резкой критики в адрес американских туристов, иммигрантов и экспатов, которые критиковали Францию за отсутствие кондиционеров по всей стране.

В течение последней недели трансатлантическая дискуссия в интернете набирала обороты: некоторые американцы – многие из которых живут в пустынных и тропических регионах на юге США – смеялись над французами и жителями Западной Европы за то, что те не могут выдержать температур, к которым они привыкли ежегодно.

"Уважаемые американские журналисты и "инфлюенсеры" в соцсетях: уже несколько дней подряд некоторые из вас критикуют и высмеивают Париж за то, что в городе не в каждой комнате есть кондиционер... О Боже, это же просто невероятно!" – написала в соцсетях Одри Пульвар, заместитель мэра Парижа по вопросам международных отношений.

В этом контексте Пульвар заявила, что считает США частично ответственными за экстремальную жару в Европе.

"Как вторая по величине страна-источник выбросов парниковых газов в мире, вы несете значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы, во Франции, сейчас ощущаем. "Ваши города, 90 % которых оснащены кондиционерами, тоже имеют к этому определённое отношение", – подчеркнула чиновница.

Перечислив экологические инициативы Парижа, Пульвар завершила свои сообщения критикой США за то, что она назвала пренебрежением этой страны к планете.

"Поэтому, пожалуйста, хватит лекций. Просто начните делать свое дело. С уважением", – резюмировала она.

В отличие от США, где кондиционеры – привычное явление, во Франции лишь каждая четвертая семья имеет кондиционер. Исторически французы скептически относились к кондиционерам: опрос Ipsos, опубликованный в начале этого месяца, показал, что 78% французов считают, что это вредно для окружающей среды, а каждый шестой респондент заявил, что предпочел бы страдать ради планеты.

Однако рекордные температуры на прошлой неделе показали, что отношение изменилось: в магазинах по всей стране раскупили портативные кондиционеры, а на видео зафиксировано, как покупатели выстраиваются в длинные очереди и вырывают с поддонов устройства, только что выгруженные из грузовиков.

Стоит отметить, что недавно министр энергетики США Крис Райт преуменьшил влияние волны жары в Европе на фоне того, как ЕС предупредил об опасности для жизни, связанной с рекордно высокими температурами.

Как сообщалось, 23-24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за все время наблюдений.

Из-за влияния экстремальных температур на инфраструктуру корректировали также график движения на железной дороге и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.