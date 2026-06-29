У Литві червнева спека побила рекорд

Литовська метеорологічна служба повідомила, що в неділю в Друскінінкаї стовпчик термометра піднявся до 36,3°C, що стало новим температурним рекордом для червня.

Про це розповів синоптик Паулюс Старкус в ефірі LRT, повідомляє "Європейська правда".

Попередній рекорд для червня було встановлено у 2019 році на станції в Кайшядорисі, де температура сягнула 35,7°C.

"Тепер у нас є новий абсолютний рекорд найвищої температури, коли-небудь зафіксованої в червні", – сказав Старкус.

​Meteo LT повідомила, що це вже восьмий добовий температурний рекорд, побитий цього року. У 2025 році таких рекордів було зафіксовано загалом 23, у 2024 році – 18, у 2023 році – 16, у 2022 році – 13, а у 2021 році – 6.

​У період з 2021 по 2026 рік рекорди спеки в Литві фіксувалися приблизно у вісім разів частіше, ніж рекорди холоду.

У неділю також Німецька метеорологічна служба (DWD) третій день поспіль відзначила температурний рекорд – 41,7°C.

Крім того, у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5°C.

У Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.