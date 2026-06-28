У Німеччині третій день поспіль фіксують температурний рекорд

Німецька метеорологічна служба (DWD) третій день поспіль зафіксувала температурний рекорд – 41,7 °C.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

У неділю було зареєстровано новий рекорд спеки у місті Найсемюнде, що у федеральній землі Бранденбург.

Попередній максимум, зафіксований напередодні у Саксонії-Ангальт, становив 41,5 градуса. Цей тепловий рекорд був повторений у неділю вдень у Бад-Мускау, що у федеральній землі Саксонія.

Німецька метеорологічна служба не називає ці цифри "рекордами", оскільки значення все ще є попередніми. "Перевірка контролю якості цих вимірювань ще не проводилася і буде проведена", – пояснили у службі.

DWD прогнозує температуру до 42°C в неділю. По всій країні також очікуються сильні грози, сильні пориви вітру та великий град. У службі не виключили ймовірність екстремальних штормів з кількістю опадів до 50 літрів на квадратний метр.

Повідомлялося, що у Німеччині під впливом екстремальних температур зазнало серйозних пошкоджень покриття на автомагістралі A2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину.

У Лейпцигу через спеку зупинили рух трамваїв – внаслідок впливу високих температур на дорожнє покриття багато ділянок трамвайних колій стали непридатними для використання.

А в Берліні поліція вдалася до використання водометів, щоб допомогти людям охолодитися в умовах сильної спеки.