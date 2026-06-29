В Литве июньская жара побила рекорд

Литовская метеорологическая служба сообщила, что в воскресенье в Друскининкае столбик термометра поднялся до 36,3°C, что стало новым температурным рекордом для июня.

Об этом рассказал синоптик Паулюс Старкус в эфире LRT, сообщает "Европейская правда".

Предыдущий рекорд для июня был установлен в 2019 году на станции в Кайшядорисе, где температура достигла 35,7°C.

"Теперь у нас есть новый абсолютный рекорд самой высокой температуры, когда-либо зафиксированной в июне", – сказал Старкус.

Meteo LT сообщила, что это уже восьмой суточный температурный рекорд, побитый в этом году. В 2025 году таких рекордов было зафиксировано всего 23, в 2024 году – 18, в 2023 году – 16, в 2022 году – 13, а в 2021 году – 6.

В период с 2021 по 2026 год рекорды жары в Литве фиксировались примерно в восемь раз чаще, чем рекорды холода.

В воскресенье также Немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд отметила температурный рекорд – 41,7°C.

Кроме того, в Польше зафиксировали самую высокую температуру за все время наблюдений – 40,5°C.

В Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд в июне за все годы наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9°C.