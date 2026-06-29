По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в центре города в Германии
В понедельник в немецком городе Штаде (Нижняя Саксония), расположенном к западу от Гамбурга, в результате стрельбы погибли несколько человек.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.
Представитель полиции заявил: "Произошла стрельба, есть погибшие". По сообщениям, погибли пять человек. Есть также раненые.
"Выстрелы прозвучали возле молодежного центра в центре города", – сообщил представитель. Мотив пока неизвестен.
По сообщениям СМИ, правоохранители задержали подозреваемого.
Полиция посоветовала людям держаться подальше от района вокруг улицы Данкерштрассе: "Ради собственной безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и держитесь от него подальше", – отметили правоохранители в своём канале WhatsApp.
В городе Штаде, расположенном к западу от Гамбурга, проживают около 50 тысяч жителей.
Напомним, днём 11 мая во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на скутере.
В апреле 89-летний мужчина устроил две стрельбы в Афинах из-за отказа в дополнительной пенсии.