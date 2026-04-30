89-річний чоловік зчинив дві стрілянини в Афінах, бо йому відмовили у пенсії

89-річний чоловік, затриманий за поранення п’яти осіб під час двох стрілянин в Афінах у вівторок, вчинив так "на знак протесту та відчаю" проти грецьких державних служб.

Про це агентству Reuters заявив у середу його адвокат, повідомляє "Європейська правда".

Чоловік відкрив вогонь із рушниці у відділенні грецького агентства соціального забезпечення EFKA, поранивши співробітника в ногу. Опісля він поїхав на таксі до будівлі суду, де зробив ще кілька пострілів, легко поранивши чотирьох жінок-секретарок.

Пізніше його заарештували в готелі в місті Патра, що за 200 км від Афін.

"Це був акт протесту і відчаю", – сказав агентству його адвокат Васіліс Нулезас.

Нулезас зазначив, що чоловік 40 років працював інженером у Чикаго і раніше перебував на лікуванні в психіатричній клініці в Афінах. За його словами, чоловік подав заявку на додаткову пенсію в Греції, але його прохання було відхилено.

У середу прокурор висунув чоловікові звинувачення у спробі вбивства та незаконному володінні зброєю.

У вівторок пізно ввечері міністр захисту громадян Міхаліс Хрисохоїдіс визнав, що в деяких будівлях судів існують прогалини в системі безпеки, але загалом Греція є безпечною країною.

У середу працівники EFKA влаштували страйк на знак протесту проти стану безпеки після інциденту зі стріляниною, який, за їхніми словами, вони розглядають як ще один акт "розчарування людей" через нестачу персоналу в державних службах.

