Наступник Стармера відкриє офіс прем’єра у Манчестері

Енді Бернем, який, як очікується, обійме крісло прем’єр-міністра Британії після відставки Кіра Стармера, заявив, що, якщо очолить уряд, переведе частину співробітників свого офісу до Манчестера.

Заяву Бернема наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Представляючи своє бачення реформування системи управління, Бернем зазначив, що цей офіс має стати центром перерозподілу повноважень і ресурсів між регіонами.

Бернем повідомив, що новий офіс, який він назвав No 10 North, стане "нервовим центром оновленої Британії", через який уряд планує координувати роботу на національному та місцевому рівнях.

Серед ключових завдань офісу – розробка довгострокової економічної стратегії та підтримка регіонів у формуванні нових цілей економічного зростання.

За словами політика, нова структура матиме три основні пріоритети: реформу критично важливих комунальних послуг, реіндустріалізацію та відновлення міст і громад. Окремою метою він назвав досягнення рівних умов життя в усіх частинах країни.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться лише в липні, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Британці вважають, що Енді Бернем буде кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.