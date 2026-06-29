Преемник Стармера откроет офис премьер-министра в Манчестере

Энди Бернем, который, как ожидается, займет пост премьер-министра Великобритании после отставки Кира Стармера, заявил, что, если возглавит правительство, переведет часть сотрудников своего офиса в Манчестер.

Заявление Бернема приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Представляя свое видение реформирования системы управления, Бернем отметил, что этот офис должен стать центром перераспределения полномочий и ресурсов между регионами.

Бернем сообщил, что новый офис, который он назвал No 10 North, станет "нервным центром обновленной Великобритании", через который правительство планирует координировать работу на национальном и местном уровнях.

Среди ключевых задач офиса – разработка долгосрочной экономической стратегии и поддержка регионов в формировании новых целей экономического роста.

По словам политика, у новой структуры будет три основных приоритета: реформа критически важных коммунальных услуг, реиндустриализация и восстановление городов и общин. Отдельной целью он назвал достижение равных условий жизни во всех частях страны.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что срок его пребывания в должности подшел к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется только в июле, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Британцы считают, что Энди Бернем будет лучшим главой правительства, чем любой из лидеров других британских партий.