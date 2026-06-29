Німецькі ЗМІ назвали ймовірний мотив стрілянини, в якій загинули п'ять людей

Німецька поліція припускає, що стрілянина у місті Штаде була "випадком домашнього насильства" і, виходячи з поточного стану розслідування, не має жодних ознак політичного мотиву.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Spiegel.

За інформацією, отриманою виданням, напад у Штаде був "злочином на ґрунті пристрасті", пов’язаним з особистими стосунками з мешканцями молодіжного центру.

За даними управління поліції Люнебурга, у результаті стрілянини в закладі для молоді в місті Штаде (Нижня Саксонія) загинули п’ятеро дорослих. Поліція повідомила, що кілька інших людей також отримали поранення, деякі з них – серйозні. Кількість загиблих може зрости. Поки що немає детальної інформації про жертв.

Як підтвердила речниця поліції, поблизу молодіжного центру в центрі міста розташовані помешкання для матерів з дітьми.

Затримано двох підозрюваних, один із яких, як вважається, є ймовірним стрільцем. Як повідомив речник поліції Люнебурга, затриманими є чоловік і жінка, обом більше 21 року.

На місці події перебуває велика кількість поліцейських та рятувальників. Вони закликали людей покинути зону інциденту та дотримуватися вказівок служб екстреної допомоги. "Наразі подальшої небезпеки для населення немає", – наголосила речниця поліції.

Нагадаємо, вдень 11 травня у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.

У квітні 89-річний чоловік зчинив дві стрілянини в Афінах через відмову у додатковій пенсії.