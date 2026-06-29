Немецкие СМИ назвали вероятный мотив стрельбы, в которой погибли пять человек

Немецкая полиция предполагает, что стрельба в городе Штаде была "случаем домашнего насилия", и, исходя из текущего состояния расследования, никаких признаков политического мотива нет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Spiegel.

По информации, полученной изданием, нападение в Штаде было "преступлением на почве страсти", связанным с личными отношениями с жителями молодежного центра.

По данным управления полиции Люнебурга, в результате стрельбы в заведении для молодежи в городе Штаде (Нижняя Саксония) погибли пятеро взрослых. Полиция сообщила, что несколько других людей также получили ранения, некоторые из них – серьезные. Количество погибших может возрасти. Пока нет детальной информации о жертвах.

Как подтвердила пресс-секретарь полиции, вблизи молодежного центра в центре города расположены помещения для матерей с детьми.

Задержаны двое подозреваемых, один из которых, как считается, – вероятный стрелок. Как сообщил представитель полиции Люнебурга, задержаны мужчина и женщина, обоим больше 21 года.

На месте происшествия находится большое количество полицейских и спасателей. Они призвали людей покинуть зону происшествия и следовать указаниям служб экстренной помощи. "Сейчас дальнейшей опасности для населения нет", – подчеркнула пресс-секретарь полиции.

Напомним, днем 11 мая во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения из-за стрельбы, совершенной неизвестным на скутере.

В апреле 89-летний мужчина устроил две стрельбы в Афинах из-за отказа в дополнительной пенсии.