Трамп заявив, що Іран відмовився від створення ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Іран погодився з вимогою Вашингтона не створювати ядерну зброю.

Про це глава Білого дому заявив у подкасті Pod Force One, передає "Європейська правда".

Коментуючи переговори з Іраном, Трамп сказав, що Тегеран відмовився від ідеї створення ядерної зброї.

"Вони вже погодилися, що не будуть мати ядерної зброї. Вони можуть передумати, але це було головне", – заявив американський президент.

Він також сказав, що верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї залучений до переговорів зі США. Трамп висловив бажання зустрітися з ним.

"Схоже, ми цілком добре ладнаємо з аятолою. Я хотів би з ним зустрітися. Мабуть, колись я з ним зустрінуся", – зазначив президент США.

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Напередодні президент США заперечив повідомлення про призупинення переговорів, заявивши, що вони тривають "безперервно".

А у середу вранці стало відомо, що США та Іран обмінялися наймасштабнішими ударами з моменту набрання чинності перемир’я у квітні.