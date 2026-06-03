США та Іран обмінялись наймасштабнішими ударами за останні тижні

США та Іран обмінялися ударами під час однієї з наймасштабніших нічних атак з моменту набрання чинності перемир’я у квітні.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, атаки відбулись на тлі того, як переговори перебувають на межі зриву після кількох днів взаємних звинувачень та зростання невдоволення з усіх боків.

Військові дії у вівторок ввечері, судячи з усього, почалися з того, що американські військові завдали удару ракетою Hellfire по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, який прямував до іранського порту на острові Харк.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), судно не виконало вимоги США щодо блокади іранських портів.

У відповідь Іран заявив, що завдав ракетного удару по судну під ліберійським прапором.

Однак більш серйозне загострення ситуації сталося після того, як США завдали удару по іранській наземній станції управління на острові Кешм, неподалік від Ормузької протоки, що спонукало Іран запустити ракети та безпілотники у напрямку країн Перської затоки – Кувейту та Бахрейну.

Іран заявив, що завдав ударів по "американській авіаційній та вертолітній базі" в регіоні, а також по штабу 5-го флоту США в Бахрейні.

Однак США заявили, що "всі іранські атаки на американські війська провалилися", додавши, що іранські ракети та безпілотники були або перехоплені, або "не долетіли" до цілей.

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Президент США сказав, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном. Він також заявив про розмову із прем’єром Ізраїлю, за підсумком якої оголосив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".

Пізніше ЗМІ писали, що Трамп вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.