Іранські ЗМІ: Тегеран зупиняє перемовини зі США через дії Ізраїлю проти Лівану

Іран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, цитуючи іранське агентство Tasnim.

Агентство інформує, що Іран висунув вимогу про негайне припинення бойових дій Ізраїлю проти Лівану та вихід ізраїльських сил з території Лівану.

"З огляду на продовження атак ізраїльського режиму у Лівані та зважаючи на те, що питання Лівану було однією з передумов для перемир’я – яке зараз порушується на всіх фронтах, у тому числі у Лівані, – іранська переговорна команда призупиняє переговори та обмін повідомленнями через посередників", – йдеться у повідомленні.

Паралельно очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі опублікував у своєму X заяву, що перемир’я між Іраном і США передбачає припинення бойових дій на усіх фронтах, у тому числі у Лівані.

"Його порушення на одному фронті є порушенням перемир’я на усіх фронтах. США та Ізраїль відповідальні за наслідки будь-якого порушення", – додав він.

The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.



Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.



The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. – Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Раніше у понеділок прем’єр Ізраїлю віддав розпорядження про удари по південному передмістю Бейрута, яке вважається місцем зосередження сил угруповання "Хезболла". Неназваний ізраїльський посадовець повідомив CNN, що ці кроки були скоординовані зі США.

Вихідними США й Іран обмінялись новими ударами.

Минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.

Згодом з’явились повідомлення, що Трамп висунув декілька пропозицій щодо змін до меморандуму, який його перемовники узгодили з Іраном.