Трамп: переговори США з Іраном тривають безперервно

Американський президент Дональд Трамп заявив, що переговори США з Іраном "тривають безперервно".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп у вівторок, 2 червня, заявив, що повідомлення про те, що Іран та США кілька днів тому припинили переговори, є "неправдивими та помилковими".

"Наші переговори тривають безперервно: чотири дні тому, три дні тому, два дні тому, один день тому і сьогодні", – сказав він.

Американський президент зазначив, що "ніхто не знає, куди вони приведуть".

"Але, як я сказав Ірану: "Настав час, так чи інакше, укласти угоду. Ви робите це вже 47 років, і це не може тривати далі!", – додав він.

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Президент США сказав, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном. Він також заявив про розмову із прем’єром Ізраїлю, за підсумком якої оголосив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".

Пізніше ЗМІ писали, що Трамп вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.