Трамп заявил, что Иран отказался от создания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Иран согласился с требованием Вашингтона не создавать ядерное оружие.

Об этом глава Белого дома заявил в подкасте Pod Force One, передает "Европейская правда".

Комментируя переговоры с Ираном, Трамп сказал, что Тегеран отказался от идеи создания ядерного оружия.

"Они уже согласились, что не будут иметь ядерного оружия. Они могут передумать, но это было главное", – заявил американский президент.

Он также сказал, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи привлечен к переговорам с США. Трамп выразил желание встретиться с ним.

"Похоже, мы вполне хорошо ладим с аятоллой. Я хотел бы с ним встретиться. Видимо, когда-нибудь я с ним встречусь", – отметил президент США.

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

Накануне президент США опроверг сообщения о приостановке переговоров, заявив, что они продолжаются "непрерывно".

А в среду утром стало известно, что США и Иран обменялись самыми масштабными ударами с момента вступления в силу перемирия в апреле.