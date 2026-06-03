Зеленський після розмови з прем'єром Норвегії анонсував допомогу з ППО 

Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Норвегії піднімав питання про посилення української ППО та за її підсумками повідомив, що Норвегія "готова допомагати".

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував прем’єру Йонасу Гару Стьоре за співчуття у зв’язку з трагічними наслідками масованих ударів РФ 2 червня.

I spoke with the Prime Minister of Norway. I am grateful to @jonasgahrstore for his support and words of condolence over the loss of our people the day before as a result of Russia’s massive attack. Twenty-three people were killed by Russian missiles and drones, and another 151… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

"Ми обговорили постачання для ППО. Норвегія готова допомагати. Дякую!" – написав він, не наводячи інших деталей.

Зеленський додав, що триває робота також над тим, щоб Європа мала власні спроможності для збиття балістичних ракет.

"Це наше спільне завдання: маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям. Готуємось і до зустрічей найближчим часом – будуть спеціальні формати нашої роботи", – зазначив президент України.

На початку травня Норвегія спрямувала близько 303 млн доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою НАТО PURL.

Нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров розкрив, що понад 90% засобів для протидії балістичним ракетам Україна отримує через PURL.

Також у Міноборони кажуть, що обсяг внесків країн-партнерів у PURL наразі достатній для продовження постачання Україні.

Водночас минулого тижня Володимир Зеленський написав лист до президента США Дональда Трампа і членів Конгресу, у якому каже про дефіцит засобів ППО і зазначає, що темпи постачання через PURL не встигають за реальними потребами.