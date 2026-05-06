Норвегія спрямувала $302,8 млн на закупівлю зброї США для України

Уряд Норвегії оголосив про виділення Україні 2,8 млрд крон (близько $302,8 млн) через механізм закупівлі американської зброї для України (PURL).

Про це йдеться у заяві уряду країни, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що разом із європейськими партнерами Норвегія фінансує пакети військової допомоги від Сполучених Штатів для підтримки оборонних зусиль України.

"Зараз ми підтримуємо ще один важливий внесок. Я сподіваюся, що більше європейських країн долучаться до забезпечення того, щоб Україна швидко отримувала життєво необхідне військове обладнання", – сказав він.

Разом із новим внеском загалом Норвегія надала понад 12,5 млрд крон через PURL.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час неформального саміту країн Європейського Союзу наприкінці квітня ще три країни приєдналися до програми PURL.

Перед цим міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL.

4 травня стало відомо про новий внесок Канади у розмірі $200 млн до програми із закупівлі американської зброї для України.