В Міноборони запевнили, що внесків у PURL вистачає для продовження постачання зброї зі США

В Міністерстві оборони заявили, що обсяг внесків країн-партнерів у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у пресслужбі оборонного відомства розповіли у коментарі "Укрінформу".

У Міноборони запевнили, що оплачена в рамках PURL зброя продовжує надходити.

"Об'єм внесків у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США, допомога продовжує надходити", – повідомили в пресслужбі.

Водночас у відомстві наголосили, що не надаватимуть дані про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів.

"Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються", – додали у відомстві.

Як повідомляла "Європейська правда", заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що союзники в Європі дедалі більше непокояться за майбутнє програми PURL, в рамках якої країни-члени НАТО купують зброю американського виробництва для України.

Ці занепокоєння з’явились на тлі того, як війна в Ірані вичерпує американські запаси.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.