Зеленський надіслав листа Трампу щодо нестачі засобів ППО в України

Президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.

Про це повідомили видання Kyiv Independent, а також радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, пише "Європейська правда".

Як повідомило видання, Зеленський у листі заявив, що Україна "покладається майже виключно на США" у питанні захисту від російських балістичних ракет.

У листі також відображено зростаючу стурбованість Києва щодо труднощів із забезпеченням зброєю через програму PURL.

"Чинні темпи поставок через програму PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою ми зіштовхуємося. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет", – сказав Зеленський.

Він попросив президента та Конгрес США "залишатися залученими".

"І допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи – щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки", – написав український президент.

Також український лідер у своєму листі наголосив, що небо над Україною можна захистити.

"Більшість російських ракет можна зупинити", – додав Зеленський.

Українські посадовці, які спілкувалися із виданням на умовах анонімності, висловили побоювання, що обмежених запасів перехоплювачів Patriot та інших систем може не вистачити, щоб витримати російські бомбардування.

"Ситуація з протиракетною обороною справді складна", – сказав один зі співрозмовників.

За його словами, посол України в США Ольга Стефанішина розповсюджувала лист Зеленського серед представників Білого дому, спікера Палати представників Майка Джонсона та інших членів Конгресу.

Журналісти попросили у радника президента України з комунікацій підтвердити, або спростувати те, що Зеленський надіслав таке звернення.

На це Литвин заявив, що від українського лідера справді надійшов такий лист двом адресатам: Трампу та Конгресу США.

Варто зазначити, що внаслідок російських масованих ударів по Києву 24 травня 2 людини загинули та ще 92, серед яких 3 дітей, постраждали.

Наступного дня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по Києву і закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, якнайшвидше залишити українську столицю.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.