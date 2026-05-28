Федоров: Україна отримує через PURL понад 90% засобів проти балістики

Україна отримує понад 90% засобів проти балістичних ракет через ініціативу PURL, в рамках якої західні партнери закуповують у США озброєння для українських сил оборони.

Про це у своїх соцмережах написав міністр оборони Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

Очільник українського оборонного відомства провів зустріч із представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом, в ході якої йшлося про стратегічні пріоритети оборонної підтримки України. Зокрема, у фокусі перебували питання захисту неба, посилення фронту й технологічної співпраці.

"Балістика залишається одним із найбільших викликів для захисту українського неба. Саме тому критично важливо продовжувати постачання ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3, а також розвивати механізм PURL. Сьогодні через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей", – поінформував Федоров.

Міністр продемонстрував представникам Конгресу результати, яких Україна досягла на полі бою.

"Дякую США за підтримку України. Продовжуємо оборонну та технологічну співпрацю для посилення Сил оборони й завершення війни в сильній позиції", – зауважив він.

Як повідомляла "Європейська правда", заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що союзники в Європі дедалі більше непокояться за майбутнє програми PURL, в рамках якої країни-члени НАТО купують зброю американського виробництва для України.

Ці занепокоєння з’явились на тлі того, як війна в Ірані вичерпує американські запаси.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.