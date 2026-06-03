Зеленский после разговора с премьером Норвегии анонсировал помощь по ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Норвегии поднимал вопрос об усилении украинской ПВО и по его итогам сообщил, что Норвегия "готова помогать".

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил премьера Йонаса Гара Стёре за соболезнования в связи с трагическими последствиями массированных ударов РФ 2 июня.

I spoke with the Prime Minister of Norway. I am grateful to @jonasgahrstore for his support and words of condolence over the loss of our people the day before as a result of Russia’s massive attack. Twenty-three people were killed by Russian missiles and drones, and another 151… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

"Мы обсудили поставки для ПВО. Норвегия готова помогать. Спасибо!" – написал он, не приводя других деталей.

Зеленский добавил, что продолжается работа также над тем, чтобы Европа имела собственные возможности для сбивания баллистических ракет.

"Это наша общая задача: мы должны выполнить полностью и обеспечить Европе собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз. Когда Европа будет защищена от баллистики, это придаст уверенности не просто кому-то одному на нашем континенте, а реально всем европейцам. Готовимся и к встречам в ближайшее время – будут специальные форматы нашей работы", – отметил президент Украины.

В начале мая Норвегия направила около 303 млн долларов на закупку американского оружия для Украины по программе НАТО PURL.

Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров раскрыл, что более 90% средств для противодействия баллистическим ракетам Украина получает через PURL.

Также в Минобороны говорят, что объем взносов стран-партнеров в PURL пока достаточен для продолжения поставок Украине.

В то же время на прошлой неделе Владимир Зеленский написал письмо к президенту США Дональду Трампу и членам Конгресса, в котором говорит о дефиците средств ПВО и отмечает, что темпы поставок через PURL не успевают за реальными потребностями.