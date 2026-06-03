Сікорський: нам потрібне примирення з Україною на основі правди та майбутньої співпраці

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився за необхідність примирення з Україною на основі правди та майбутньої співпраці.

Про це він сказав під час зустрічі в середу в Томашові-Любельському, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Під час брифінгу главу польської дипломатії запитали про майбутнє польсько-українських відносин після рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння одній із військових частин назви "Героїв УПА", що викликало бурхливу реакцію в Польщі, де УПА визнається злочинною організацією.

Сікорський повідомив, що ведуться польсько-українські дипломатичні переговори як у Варшаві, так і в Києві.

Під час подальшої зустрічі з мешканцями він зауважив, що у відносинах із сусідами "завжди є якісь справи з минулого". Як приклад він навів французько-німецькі відносини. Він нагадав, що обидві держави "провели між собою десятки кривавих воєн, у яких загинули мільйони людей", і попри це примирилися після війни та створили основу Європейського Союзу.

"Вони вирішили, що вже досить воювати, краще інтегруватися, співпрацювати та обрати спільне майбутнє. І мені така позиція у відносинах з Україною ближча. Саме для того, щоб нічого подібного більше ніколи не повторилося, нам потрібне примирення на основі правди та майбутньої співпраці", – зазначив глава МЗС.

Він згадав про заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який у соцмережах написав, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам. На його думку, не можна розкручувати спіраль ненависті, коли нависає загроза з боку вічного ворога, Росії.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Повідомляли, що Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".