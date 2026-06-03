Сикорский: нам нужно примирение с Украиной на основе правды и будущего сотрудничества

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался за необходимость примирения с Украиной на основе правды и будущего сотрудничества.

Об этом он сказал во время встречи в среду в Томашове-Любельском, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Во время брифинга главу польской дипломатии спросили о будущем польско-украинских отношений после решения президента Владимира Зеленского о присвоении одной из воинских частей названия "Героев УПА", что вызвало бурную реакцию в Польше, где УПА признается преступной организацией.

Сикорский сообщил, что ведутся польско-украинские дипломатические переговоры как в Варшаве, так и в Киеве.

Во время дальнейшей встречи с жителями он отметил, что в отношениях с соседями "всегда есть какие-то дела из прошлого". В качестве примера он привел французско-немецкие отношения. Он напомнил, что оба государства "провели между собой десятки кровавых войн, в которых погибли миллионы людей", и несмотря на это примирились после войны и создали основу Европейского Союза.

"Они решили, что уже достаточно воевать, лучше интегрироваться, сотрудничать и выбрать общее будущее. И мне такая позиция в отношениях с Украиной ближе. Именно для того, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось, нам нужно примирение на основе правды и будущего сотрудничества", – отметил глава МИД.

Он вспомнил о заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который в соцсетях написал, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам. По его мнению, нельзя раскручивать спираль ненависти, когда над нами нависает угроза со стороны вечного врага, России.

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению имени "Героев УПА".

Сообщалось, что Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить подразделению ССО наименование "Героев УПА".