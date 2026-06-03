Сибіга прокоментував претензії Польщі через підрозділ імені "Героїв УПА"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував скандал із Польщею, яка обурилась через рішення президента Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це глава українського МЗС написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Міністр вказав, що українські військові самі обрали назву для підрозділу, а також підкреслив, що "наші захисники заслуговують на безумовну повагу".

"Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя, тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій", – зазначив він.

Сибіга нагадав, що Україна, так само як і Польща, "дуже тяжко виборювала свою незалежність".

"Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав", – додав глава МЗС України.

Він також нагадав про "конструктивний діалог" між країнами, який вдалося вибудувати за останній час.

"Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами – українцями, поляками, іншими європейцями – знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії", – підкреслив Сибіга.

Він закликав знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на "протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів".

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Повідомляли, що Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".